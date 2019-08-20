Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела прямо сейчас

Источник: Спорт-Экспресс

Отбор на Олимпиаду происходит по первым июньским рейтингам ATP и WTA, которые выйдут сразу после Roland Garros — 8 июня 2020 года. В одиночном разряде выступают по 56 участников в мужской и женской сетках, но не более четырех от каждой страны. С учетом того, что далеко не все профессиональные теннисисты рвутся выступить на Играх, обычно это означает, что без проблем попасть на Олимпиаду могут даже игроки, не входящие в топ-100. Но только если они входят в четверку сильнейших в своей стране, ладят с национальной и международной теннисной федерацией, национальным олимпийским комитетом и сыграли нужное количество матчей в Кубке Дэвиса или Кубке федерации в прошедшем олимпийском цикле.

Читайте также Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было

Шарапова — только 14-я

В российском мужском теннисе все предельно просто — наша большая тройка — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев — регулярно выступает в командном турнире и без труда отберется на Олимпиаду. И для каждого из троих Игры в Токио будут дебютными.

А вот в части женского отбора ситуация вырисовывается прелюбопытнейшая. Понятно, что до июня 2020-го еще очень далеко. Но если бы отбор происходил прямо сейчас, главными претендентками на поездку в Токио были бы Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Далее в рейтинге, учитывающем очки, набранные в этом году после Roland Garros, идут Анна Калинская и Людмила Самсонова. Первая на данный момент ракетка России Дарья Касаткина в этой классификации занимает только восьмое место, а серебряный призер Лондона Мария Шарапова — 14-е.

34-летнюю Кузнецову вывело в лидеры успешное выступление на турнире в Цинциннати на прошлой неделе. Добравшись там до финала, она набрала 585 очков. И это даже до следующего лета будет для нее хорошим подспорьем в борьбе за путевку на Олимпиаду. Калинской и Самсоновой много очков принесли полуфиналы в Вашингтоне и Палермо соответственно. Большинство российских девушек высокими и, главное, стабильными результатами похвастаться не могут, а значит, положение в национальной олимпийской квалификации в ближайшие месяцы будет постоянно меняться. Один-два успешных для той или иной теннисистки турнира могут внести серьезные коррективы.

У Кудерметовой, на которую очень надеются в Федерации тенниса России, например, была травма, из-за которой она не играла целый месяц. А то, что у Дарьи Касаткиной проваливается сезон-2019, вовсе не означает, что и в 2020-м она снова не начнет доходить до поздних стадий крупных турниров и набирать рейтинговые очки.

Читайте также Медведев выиграл первый Мастерс в карьере и стал пятым в мире. Наших не было так высоко почти 10 лет

Легко не будет

Из шестерки нынешних лидеров более или менее регулярно за сборную в Кубке федерации играет только Анастасия Потапова. Кузнецова последний матч за национальную команду провела еще до Олимпиады-2016 в Рио. Кудерметова играла только один раз — против Словакии в феврале 2018-го. Калинская привлекалась на игры с Тайванем в 2017-м и той же Словакией. Александрову не приглашали в сборную вообще. Как и Самсонову — выросшая в Италии теннисистка только года как играет под российским флагом, но мечтает и о выступлениях за нашу сборную, и об Олимпиаде.

Для того, чтобы отобраться на Игры-2020, нужно попасть в заявку сборной как минимум три раза за олимпийский цикл, при этом один раз — в 2019 или 2020 годах. На данный момент этим критериям соответствуют только Потапова, Касаткина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова. Сыграв в феврале в квалификации Кубка федерации-2020, смогут выполнить требования ITF две Анны — Блинкова и Калинская, а также олимпийские чемпионки Рио в паре Елена Веснина и Екатерина Макарова. Но первая больше года находится в декрете, а вторая не играет с зимы из-за травмы.

Маргариту Гаспарян, как и Марию Шарапову, может «спасти» то, что их нельзя было пригласить в команду из-за травм. А «иностранок» Александрову, чьи шансы попасть на Олимпиаду действительно высоки, и Самсонову — то, что они не играли за сборную потому, что в их услугах попросту не нуждались, а не потому что они сами этого не хотели.