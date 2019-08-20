Калинская вышла во второй круг квалификации US Open
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в
В матче стартового круга отборочных соревнований Калинская переиграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
За выход в решающий раунд квалификации Калинская поспорит с американкой Катриной Скотт.