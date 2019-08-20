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20 августа, источник: Спорт РИА Новости

Калинская вышла во второй круг квалификации US Open

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

В матче стартового круга отборочных соревнований Калинская переиграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

За выход в решающий раунд квалификации Калинская поспорит с американкой Катриной Скотт.

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