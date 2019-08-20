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20 августа, источник: ТАСС

СМИ: Чилийский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за участие в договорных матчах

ТАСС, 20 августа. Организация Tennis Integrity Unit дисквалифицировала чилийского теннисиста Хуана Карлоса Саэса на восемь лет за участие в договорных матчах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство AP.

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Tennis Integrity Unit занимается выявлением договорных матчей в теннисе и имеет полномочия дисквалифицировать теннисистов за нарушения. По информации источника, организация заявила, что 28-летний теннисист отказался сотрудничать со следствием и не сообщал о случаях договорных матчей. Саэс привлек внимание организации из-за необычных колебаний ставок на матчах с его участием. Также он должен выплатить штраф в размере $12,5 тыс.

Также сообщается, что в 2019 году 12 игроков преимущественно с низкой позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), один тренер и один судья были наказаны за различные нарушения, связанные с договорными матчами и ставками.

На данный момент Саэс занимает 1082-ю строчку в рейтинге ATP. Он не выступал на теннисных турнирах с ноября 2018 года. Высший рейтинг в карьере теннисиста — 230-е место. За свою карьеру Саэс заработал $111 тыс. призовых в одиночных и парных турнирах.

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