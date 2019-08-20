СМИ: Чилийский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за участие в договорных матчах

Tennis Integrity Unit занимается выявлением договорных матчей в теннисе и имеет полномочия дисквалифицировать теннисистов за нарушения. По информации источника, организация заявила, что 28-летний теннисист отказался сотрудничать со следствием и не сообщал о случаях договорных матчей. Саэс привлек внимание организации из-за необычных колебаний ставок на матчах с его участием. Также он должен выплатить штраф в размере $12,5 тыс.

Также сообщается, что в 2019 году 12 игроков преимущественно с низкой позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), один тренер и один судья были наказаны за различные нарушения, связанные с договорными матчами и ставками.