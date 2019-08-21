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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во 2-й раунд квалификации US Open

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста успешно начали выступление в квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Егор Герасимов (125-й номер мирового рейтинга) на старте победил представителя США Стефана Козлова (545) — 6:4, 6:4.

Илья Ивашко (143) также в двух сетах переиграл немецкого теннисиста Матса Мораинга (169) — 6:3, 6:0.

Чтобы попасть в основную сетку US Open, нужно победить в трех квалификационных поединках.

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