Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во 2-й раунд квалификации US Open
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста успешно начали выступление в квалификации открытого чемпионата США в
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста успешно начали выступление в квалификации открытого чемпионата США в
Егор Герасимов (125-й номер мирового рейтинга) на старте победил представителя США Стефана Козлова (545) — 6:4, 6:4.
Илья Ивашко (143) также в двух сетах переиграл немецкого теннисиста Матса Мораинга (169) — 6:3, 6:0.
Чтобы попасть в основную сетку US Open, нужно победить в трех квалификационных поединках.