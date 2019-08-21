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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Теннисистки сборной России встретятся с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации-2020, сообщает официальный Twitter турнира.

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Жеребьевка квалификационных соревнований прошла в среду в Лондоне. Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште. Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.

Команда Румынии была третьей сеяной при жеребьевке, российская сборная не попала в число сеяных. Матч пройдет 7—8 февраля 2020 года в Румынии.

Остальные пары квалификационного раунда:

Великобритания (8) — Словакия (хозяева корта),

Бельгия (7, хозяева) — Казахстан,

Белоруссия (2) — Нидерланды (хозяева),

Швейцария (6, хозяева) — Канада,

Испания (5, хозяева) — Япония,

Германия (4) — Бразилия (хозяева),

США (1, хозяева) — Латвия.

Все матчи пройдут 7—8 февраля.

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