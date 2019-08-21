Cборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году

Жеребьевка квалификационных соревнований прошла в среду в Лондоне. Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште. Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.