Cборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Теннисистки сборной России встретятся с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации-2020, сообщает официальный Twitter турнира.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Теннисистки сборной России встретятся с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации-2020, сообщает официальный Twitter турнира.
Жеребьевка квалификационных соревнований прошла в среду в Лондоне. Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште. Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.
Команда Румынии была третьей сеяной при жеребьевке, российская сборная не попала в число сеяных. Матч пройдет
Остальные пары квалификационного раунда:
Великобритания (8) — Словакия (хозяева корта),
Бельгия (7, хозяева) — Казахстан,
Белоруссия (2) — Нидерланды (хозяева),
Швейцария (6, хозяева) — Канада,
Испания (5, хозяева) — Япония,
Германия (4) — Бразилия (хозяева),
США (1, хозяева) — Латвия.
Все матчи пройдут