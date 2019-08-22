В США мошенник представлялся братом теннисистки и жил за ее счет
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В США полиция арестовала мужчину, обвиняемого в использовании банковского счета теннисистки Эжени Бушар, пишет WSVN.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В США полиция арестовала мужчину, обвиняемого в использовании банковского счета теннисистки Эжени Бушар, пишет WSVN.
По информации издания, 24-летний Соломон Шломо Азар представлялся братом спортсменки и жил в роскошном отеле во Флориде за ее счет. Известно, что мошенник потратил более 40 тысяч долларов.
Азару предъявили обвинения по организации мошеннической схемы.