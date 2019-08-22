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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США мошенник представлялся братом теннисистки и жил за ее счет

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В США полиция арестовала мужчину, обвиняемого в использовании банковского счета теннисистки Эжени Бушар, пишет WSVN.

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По информации издания, 24-летний Соломон Шломо Азар представлялся братом спортсменки и жил в роскошном отеле во Флориде за ее счет. Известно, что мошенник потратил более 40 тысяч долларов.

Азару предъявили обвинения по организации мошеннической схемы.

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