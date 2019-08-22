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19:27 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом раунде US Open

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open), четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Жеребьевка основной сетки женского турнира прошла в четверг.

Спортсменки в 22-й раз сыграют друг с другом в матчах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), однако эта встреча станет для них первой на Открытых чемпионатах США. В очных встречах 19 раз победу одерживала американка, которой 26 сентября исполнится 38 лет, на счету 32-летней россиянки две победы, причем последний раз они встречались в 4-м раунде Открытого чемпионата Франции 2018 года, но американка снялась с матча из-за травмы.

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Шарапова на текущий момент занимает 87-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

Уильямс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Действующий победитель турнира и первая ракетка мира японка Наоми Осака встретится в первом раунде с россиянкой Анной Блинковой (93-е место рейтинга), россиянка Анастасия Потапова (76) сыграет с 15-летней американкой Кори Гауфф (141), Наталья Вихлянцева (98) — с немкой Юлией Гёргес (27), Вероника Кудерметова (51) — с американкой Франческой Ди Лоренцо (128), Анастасия Павлюченкова (46) — с француженкой Полин Пармантье (81), Светлана Кузнецова (62) — с американкой Кристи Ан (152). Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, призовой фонд турнира составит около $57 млн.

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