Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом раунде US Open

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Жеребьевка основной сетки женского турнира прошла в четверг.

Спортсменки в 22-й раз сыграют друг с другом в матчах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), однако эта встреча станет для них первой на Открытых чемпионатах США. В очных встречах 19 раз победу одерживала американка, которой 26 сентября исполнится 38 лет, на счету 32-летней россиянки две победы, причем последний раз они встречались в 4-м раунде Открытого чемпионата Франции 2018 года, но американка снялась с матча из-за травмы.

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Шарапова на текущий момент занимает 87-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

Уильямс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.