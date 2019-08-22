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22 августа, источник: БЕЛТА

Соболенко встретится с Азаренко в первом круге на US Open

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке прошла жеребьевка первого раунда последнего в этом сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В женском одиночном разряде US Open выступят 3 белорусские теннисистки. Первой соперницей девятой ракетки планеты Арины Соболенко будет Виктория Азаренко, занимающая сейчас 41-е место в мировом рейтинге. Виктория Азаренко играет на открытом чемпионате США с 2006 года, дважды подряд — в 2012 и 2013 годах — она доходила до финала и оба раза уступала американке Серене Уильямс.

Александра Саснович, у которой 45-я позиция в рейтинге WTA, встретится с американкой Дженнифер Брэди (65).

В этом году общий призовой фонд US Open составляет $57,2 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,85 млн. Турнир на нью-йоркских кортах «Флашинг медоус» пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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