Соболенко встретится с Азаренко в первом круге на US Open

В женском одиночном разряде US Open выступят 3 белорусские теннисистки. Первой соперницей девятой ракетки планеты Арины Соболенко будет Виктория Азаренко, занимающая сейчас 41-е место в мировом рейтинге. Виктория Азаренко играет на открытом чемпионате США с 2006 года, дважды подряд — в 2012 и 2013 годах — она доходила до финала и оба раза уступала американке Серене Уильямс.