Грачева не смогла пробиться в основную сетку US Open
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США, который проходит в
Грачева в решающем раунде квалификации уступила голландке Ришель Хогенкамп со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Основные соревнования на последнем в нынешнем сезоне турнира Большого шлема стартуют в понедельник, 26 августа.