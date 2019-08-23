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23 августа, источник: Спорт РИА Новости

Грачева не смогла пробиться в основную сетку US Open

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Грачева в решающем раунде квалификации уступила голландке Ришель Хогенкамп со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Основные соревнования на последнем в нынешнем сезоне турнира Большого шлема стартуют в понедельник, 26 августа.

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