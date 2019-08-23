Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в
В четвертьфинале Рублев уступил второй ракетке турнира Денису Шаповалову из Канады со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Шаповалов за выход в финал турнира поспорит с победителем встречи Хуберт Гуркач (Польша, 3-й номер посева) — Франсис Тьяфо (США, 10).