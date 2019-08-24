Джорджи пробилась в финал турнира в Бронксе
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итальянка Камила Джорджи пробилась в финал теннисного турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итальянка Камила Джорджи пробилась в финал теннисного турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Джорджи в полуфинальном матче одолела первую ракетку соревнований китаянку Ван Цян со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
Джорджи в финале турнира сыграет с полькой Магдой Линетт.