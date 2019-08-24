Джорджи пробилась в финал турнира в Бронксе

Джорджи пробилась в финал турнира в Бронксе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итальянка Камила Джорджи пробилась в финал теннисного турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.