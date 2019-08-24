Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
11:40 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Калинская смогла пробиться в основную сетку US Open

ТАСС, 24 августа. Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Эйжу Мухаммад в финале квалификации Открытого чемпионата США. Благодаря этому спортсменка смогла пробиться в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу 20-летней россиянки. Калинская занимает 126-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшем достижением спортсменки является участие в первом круге Открытого чемпионата США (2019), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2018).

В основной сетке турнира также сыграют россиянки Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова и Мария Шарапова.

Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составит свыше $57 млн.

 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
«Ювентус» начинает защиту титула чемпиона Италии по футболу
Четверной камбэк. Валиева начала путь к Пекину-2022
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь