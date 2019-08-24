Теннисистка Калинская смогла пробиться в основную сетку US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу 20-летней россиянки. Калинская занимает 126-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшем достижением спортсменки является участие в первом круге Открытого чемпионата США (2019), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2018).

В основной сетке турнира также сыграют россиянки Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова и Мария Шарапова.