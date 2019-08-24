Казахстанская теннисистка с первым номером посева вышла в основную сетку US Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
В финале квалификации 20-летняя Рыбакина, получившая от организаторов турнира первый номер посева, обыграла в двух партиях австралийку Лизетт Кабреру со счетом 7:6, 6:3. Встреча длилась час и 43 минуты.
Соперницей Рыбакиной в первом круге US Open будет 47-я ракетка мира Каролина Мухова из Чехии.
Таким образом, в основной сетке US Open помимо Рыбакиной Казахстан представят Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Бублик.
Соревнования в основной сетке последнего в сезоне турнира «Большого шлема» стартуют в понедельник, 26 августа.