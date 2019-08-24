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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко и Егор Герасимов прошли в основную сетку US Open

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста успешно преодолели квалификационный барьер и вышли в основную сетку открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем третьем поединке квалификации Егор Герасимов (129-й номер мирового рейтинга) одолел чеха Лукаша Росола (150) — 6:2, 6:7, 7:6. В первом круге основной сетки US Open белорус встретится с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом (99).

Илья Ивашко (143) в решающем матче квалификации переиграл поляка Камила Майчрзака (94) — 6:1, 7:5. В 1/64 финала соперником белорусского теннисиста будет австралиец Танасси Коккинакис (203).

В женском одиночном разряде US Open сыграют 3 белорусские теннисистки. Уже в первом раунде между собой будут соперничать девятая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая сейчас 41-е место в мировом рейтинге. Александра Саснович (43-й номер рейтинга WTA) в 1/64 финала встретится с американкой Дженнифер Брэди (65).

В этом году общий призовой фонд US Open составляет $57,2 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,85 млн. Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» пройдет на нью-йоркских кортах «Флашинг медоус» с 26 августа по 8 сентября.

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