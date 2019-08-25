Андерсон снялся с US Open, его заменил Лоренци
Представитель ЮАР Кевин Андерсон
Представитель ЮАР Кевин Андерсон
В основной сетке турнира его заменил итальянец Паоло Лоренци, информирует
В первом круге Лоренци предстоит сыграть с американцем Захари Свайдой.
Ранее 33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2017 и Уимблдона-2018), пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати.
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины