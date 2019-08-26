Шарапова стартует на US Open матчем с Сереной Уильямс

Открытый чемпионат США — четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Его призовой фонд составит более $57 млн, что является рекордом за всю историю тенниса. В предыдущем розыгрыше турнира общий призовой фонд составлял $53 млн.
В женском одиночном разряде на турнире сыграют 32-летняя россиянка Мария Шарапова и 37-летняя американка Серена Уильямс. Их противостояние стало классикой мирового тенниса, однако к нынешнему турниру они подходят в абсолютно разном состоянии. Шарапова неровно проводит сезон — после удачного начала и выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии россиянку начали беспокоить боли в плече,
Уильямс же, несмотря на солидный по спортивным меркам возраст, не спешит сдавать позиций. Американка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и пробилась в финал Уимблдона, где уступила румынке Симоне Халеп. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимает восьмую позицию, в то время как Шарапова — 87-ю.
Жеребьевка свела Шарапову и Уильямс уже в первом круге турнира в
Осака начнет защиту титула матчем с россиянкой Анной Блинковой, россиянка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Кори Гауфф, Дарья Касаткина — с британкой Йоханной Контой, Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур, Наталья Вихлянцева — с немкой Юлией Гергес, Вероника Кудерметова — с американкой Франческой Ди Лоренцо, Анастасия Павлюченкова — с француженкой Полин Пармантье, Светлана Кузнецова, которая могла не выступить на турнире
Российские болельщики связывают основные надежды на турнире с 23-летним Даниилом Медведевым. 19 августа Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо), до этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне. Турнирные успехи обеспечили ему пятое место в рейтинге Ассоциации
«У Медведева вопросы чисто психологического характера — как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать, — сказал Тарпищев. — Плюс, когда ты вошел в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, — это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятерке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов».
Медведев в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, другой россиянин Карен Хачанов встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Действующий победитель турнира Джокович по итогам жеребьевки получил себе в соперники испанца Роберто
Помимо соревнований в одиночных и парных разрядах у мужчин и женщин, в рамках Открытого чемпионата США пройдут выступления смешанных пар, а также юниоров, ветеранов и колясочников. Турнир в
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, первый розыгрыш турнира прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в
С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали Федерер и два американца — Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.
Среди женщин по шесть побед у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт. Из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Шарапова (2006) и Кузнецова (2004 год).