Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге Ассоциации
19 августа Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо), до этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне. Это позволило ему на прошлой неделе подняться на пятое место в рейтинге ATP.
Другой россиянин Карен Хачанов остался на девятой позиции. Андрей Рублев поднялся с 47-го места на 43-е.
В понедельник стартует Открытый чемпионат США — четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Медведев, который получил пятый посев, в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, Хачанов (9) встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (8).
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11685 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925;.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4005;.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.
10 (10). Роберрто
43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1031.