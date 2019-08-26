Касаткина сохранила 42-е место в рейтинге WTA

Источник: РИА "Новости"

Наибольшего прогресса среди представительниц России, находящихся в первой сотне рейтинга, добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на девять позиции и занимающая 84-е место. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, где проиграла первой ракетке турнира Ван Цян.

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В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений — белоруска Арина Соболенко опустилась с девятого места на 13-е, американка Мэдисон Киз поднялась на девятую строчку, ее соотечественница Слоан Стивенс — на десятую.

Первое место занимает японка Наоми Осака, второе — австралийка Эшли Барти, третье — чешка Каролина Плишкова.

В понедельник стартует Открытый чемпионат США — четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.

Рейтинг WTA от 26 августа

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков;.

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315;.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386;.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325;.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935;.

9 (10). Мэдисон Киз (США) — 3267;.

10 (11). Слоан Стивенс (США) — 3189…

42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1330;.

43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1273…

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1180…

51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1074…

61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) — 936…

72 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 864…

84 (93). Анна Блинкова (Россия) — 706;.

85 (85). Вера Звонарева (Россия) — 700…

87 (87). Мария Шарапова (Россия) — 696…