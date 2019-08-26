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10:26 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко перед стартом US Oрen покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Неделю назад Арина Соболенко занимала 9-е место в мировом рейтинге, а теперь переместилась на 13-ю позицию, имея 2955 очков. В первом раунде открытого чемпионата США Арина Соболенко сыграет с Викторией Азаренко, которая осталась на 41-м месте мирового рейтинга (1335 очков). Александра Саснович, занимающая сейчас 46-ю строку (1131), на старте US Open будет соперничать с американкой Дженнифер Брэди, которая находится на 67-й позиции.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 6606 очков;.

2. Эшли Барти (Австралия) — 6501;.

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6315;.

4. Симона Халеп (Румыния) — 4743;.

5. Элина Свитолина (Украина) — 4492;.

6. Петра Квитова (Чехия) — 4386;.

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325;.

8. Серена Уильямс (США) — 3935;.

9. Мэдисон Киз (США) — 3267;.

10. Слоан Стивенс (США) — 2769.

Мужской рейтинг по-прежнему уверенно возглавляет серб Новак Джокович (11685), вслед за ним идут испанец Рафаэль Надаль (7945) и швейцарец Роджер Федерер (6950).

Лучшие из белорусских теннисистов находятся во второй сотне рейтинга АТР — Егор Герасимов занимает 129-е место (406), Илья Ивашко на 144-й строке (376). Оба белоруса пробились в основную сетку открытого чемпионата США через квалификацию. В первом раунде основного турнира Егор Герасимов встретится с сотой ракеткой мира Ллойдом Харрисом из ЮАР, а соперником Ильи Ивашко будет австралиец Танаси Коккинакис, находящийся на 203-м месте.

Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» стартует сегодня в Нью-Йорке, а финиширует 8 сентября. Общий призовой фонд US Open — 2019 составляет $57 млн.

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