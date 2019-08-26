Федерер в 14-й раз возглавил список самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

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За год (с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го) швейцарец заработал $93,4 млн, куда входят призовые с турниров, а также гонорары за участие в рекламных кампаниях и мероприятиях, это рекордный показатель для теннисиста.

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Второе место занял первая ракетка мира серб Новак Джокович ($50,6 млн), далее следуют японец Кэй Нисикори ($37,3 млн), испанец Рафаэль Надаль ($35 млн) и американка Серена Уильямс ($29,2 млн). В общей сложности теннисисты из первой десятки рейтинга, куда вошли пятеро мужчин и пять женщин, заработали $312 млн, что на 23% больше, чем в прошлом году.