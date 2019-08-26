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20:30 (мск), источник: ТАСС

Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила британке Йоханне Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии «хард».

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Матч завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу 28-летней британки (16-й номер посева). Ранее спортсменки встречались трижды, Касаткина одержала две победы. В следующем круге Конта встретится с победительницей матча между россиянкой Маргаритой Гаспарян и австралийкой Присциллой Хон.

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22-летняя Касаткина является победительницей трех турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в ¼ финала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году. На Открытом чемпионате США лучший результат она показала в 2017-м, выйдя в четвертый круг. В рейтинге WTA россиянка занимает 42-е место.

Конта также выиграла три турнира WTA, на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2016) и Франции (2019), а также Уимблдона (2017).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд составвляет рекордные $57 млн. Турнир завершится 8 сентября.

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