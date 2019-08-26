Россиянка Александрова вышла во второй круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 24-летней россиянки. Матч между россиянкой и 35-летней австралийкой, которая в 2011 году выиграла Открытый чемпионат США, продолжался 1 час 2 минуты. Теннисистки встречались во второй раз, в первой встрече, которая прошла в этом году на Открытом чемпионате Франции, сильнее оказалась Александрова (3:6, 6:1, 6:4). Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Викторией Голубич и китаянкой Чжан Шуай, которая пройдет позднее в понедельник.