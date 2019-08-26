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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс выиграла первый сет со счетом 6:1, но уступила второй ракетке мира на US Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла австралийке Эшли Барти в первом круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Стартовый сет выиграла Дияс — 6:1, но в двух последующих она уступила — 3:6, 2:6. Матч длился один час и 43 минуты.

В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 80-м месте, а 23-летняя Барти, которая выиграла «Ролан Гаррос» в этом году, сейчас является второй ракеткой мира. Соперницы встретились во второй раз в карьере — в 2013 году на турнире в малайзийском Куала-Лумпуре также победила австралийка.

Отметим, что лучшего результата на US Open Дияс добилась в 2014 году, когда дошла до третьего круга.

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