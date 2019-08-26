Собака предсказала исход матча между Шараповой и Сереной Уильямс на US Open

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В рамках рубрики Pooch’s Picks собаке по кличке Тимбер было предложено выбрать между двумя мисками с едой, рядом с которыми были расположены фотографии теннисисток.

В случае с матчем между Сереной Уильямс и Марией Шараповой предпочтение собаки было отдано 37-летней американке.

Букмекеры также считают фаворитом матча Уильямс: победа Серены оценивается коэффициентом 1,27. На триумф Шараповой можно сделать ставку за 3,70.