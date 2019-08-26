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21:31 (мск), источник: Sport24

Собака предсказала исход матча между Шараповой и Сереной Уильямс на US Open

В твиттере US Open опубликовано видео с прогнозом собаки на матч 1-го круга US Open Серена Уильямс — Мария Шарапова, который состоится во вторник, 27 августа, и начнется в 02:00 по московскому времени.

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17
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17
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В рамках рубрики Pooch’s Picks собаке по кличке Тимбер было предложено выбрать между двумя мисками с едой, рядом с которыми были расположены фотографии теннисисток.

В случае с матчем между Сереной Уильямс и Марией Шараповой предпочтение собаки было отдано 37-летней американке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Букмекеры также считают фаворитом матча Уильямс: победа Серены оценивается коэффициентом 1,27. На триумф Шараповой можно сделать ставку за 3,70.

Ранее прогноз на матч сделала бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. По ее мнению, Шарапова в этом матче, скорее всего, выиграет меньше 9,5 гейма.

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