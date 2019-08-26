Даниил Медведев одержал победу в первом раунде US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 23-летнего Медведева. Теннисисты впервые встречались между собой.
Во втором круге пятый сеяный турнира встретится с победителем матча между боливийцем Уго Дельеном и южнокорейцем Квон Сун У, который завершится позднее в понедельник.
Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.