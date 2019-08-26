Маррей одержал первую победу в одиночном разряде с начала года
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей выиграл первый матч на турнирах в одиночном разряде с января текущего года.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей выиграл первый матч на турнирах в одиночном разряде с января текущего года.
Последняя победа Маррея на турнирах в одиночном разряде датирована январем: тогда на турнире в австралийском Брисбене он взял верх над австралийцем Джеймсом Дакуортом.
Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры