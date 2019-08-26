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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

Маррей одержал первую победу в одиночном разряде с начала года

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей выиграл первый матч на турнирах в одиночном разряде с января текущего года.

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Источник: Reuters

Экс-первая ракетка мира во встрече первого раунда турнира серии Challenger на Мальорке (Испания) обыграл француза Имрана Сибилля со счетом 6:0, 6:1.

Последняя победа Маррея на турнирах в одиночном разряде датирована январем: тогда на турнире в австралийском Брисбене он взял верх над австралийцем Джеймсом Дакуортом.

Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и в марте сообщил, что готов вернуться на корт. С июня британец принимал участие в турнирах в парном разряде, впоследствии он проиграл стартовые матчи на турнирах в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме (США).

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