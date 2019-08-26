Маррей одержал первую победу в одиночном разряде с начала года

Последняя победа Маррея на турнирах в одиночном разряде датирована январем: тогда на турнире в австралийском Брисбене он взял верх над австралийцем Джеймсом Дакуортом.

Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и в марте сообщил, что готов вернуться на корт. С июня британец принимал участие в турнирах в парном разряде, впоследствии он проиграл стартовые матчи на турнирах в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме (США).