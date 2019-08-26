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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата США теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Джокович в понедельник в первом круге победил испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:4, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Сэм Куэрри (США) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

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