Гаспарян, Касаткина и Павлюченкова сыграют на US Open в женском парном разряде

Екатерина Александрова будет играть в дуэте с грузинкой Оксаной Калашниковой, Анна Калинская — с Юлией Путинцевой из Казахстана, Маргарита Гаспарян — с румынкой Моникой Никулеску, Натела Дзаламидзе — с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Анастасия Павлюченкова — с латвийкой Еленой Севастовой, Дарья Касаткина — с эстонкой Анетт Контавейт, Анна Блинкова — с Ван Яфань из Китая, Анастасия Потапова — с украинкой Катериной Козловой.