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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаспарян, Касаткина и Павлюченкова сыграют на US Open в женском парном разряде

Восемь российских теннисисток выступят на Открытом чемпионате США в парном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Екатерина Александрова будет играть в дуэте с грузинкой Оксаной Калашниковой, Анна Калинская — с Юлией Путинцевой из Казахстана, Маргарита Гаспарян — с румынкой Моникой Никулеску, Натела Дзаламидзе — с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Анастасия Павлюченкова — с латвийкой Еленой Севастовой, Дарья Касаткина — с эстонкой Анетт Контавейт, Анна Блинкова — с Ван Яфань из Китая, Анастасия Потапова — с украинкой Катериной Козловой.

US Open — заключительный турнир «Большого шлема» в 2019 году. Соревнования с призовым фондом $ 57 238 700 проходят на харде. Действующими чемпионками Открытого чемпионата США в женском парном разряде являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.

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