Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно

Нокаутирующее преимущество Уильямс
Встреча Шараповой и Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, конечно, стала главным и самым обсуждаемым событием предстартовых дней турнира. Во многом по старой памяти, когда обе были на вершине или рядом с ней — возглавляли рейтинг, побеждали на мэйджорах и других крупных соревнованиях. В последние годы травмы и возраст мешают обеим показывать свой лучший теннис, но Серене справляться с этим удаётся получше.
Счёт их личных встреч давно (с четвертьфинала Australian Open — 2006) застыл на 19−2 — нокаутирующее преимущество Уильямс. После двух поражений в 2004 году, в том числе в финале Уимблдона, Серена выиграла 18 раз подряд.
Самыми разгромными были победы в 1/8 финала Майами-2007 (6:1, 6:1) и в финале Олимпиады-2012 в Лондоне, на той же траве Уимблдона (6:0, 6:1). В некоторых других матчах между ними была относительная борьба, но огромное психологическое преимущество и отсутствие у Шараповой таких сильных сторон, которых не было бы у Серены, не позволяло россиянке добиться чего-то большего.
Яркая афиша себя не оправдала
Предположения о том, что Уильямс может по-прежнему испытывать проблемы со спиной, заставившие её в слезах сняться с финала в Торонто две с небольшим недели назад и отказаться от участия в стартовавшем следом турнире в Цинциннати, не оправдались. Серена подавала пусть не великолепно, но совсем неплохо — а уж мощным ударам спина точно не мешала. В отдельных геймах Мария действовала здорово, но в целом она не могла играть на таком же высоком уровне, просто не успевая за высочайшим темпом и атаками американки.
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При этом в случае возникновения опасности Уильямс ещё прибавляла. Во второй партии она спасла два гейма подряд с брейк-пойнтов, отыграв все пять заработанных Шараповой шансов. Реализация хотя бы одного из них вряд ли изменила бы весь ход игры, но, по крайней мере, продлила бы матч и помогла Марии выглядеть более достойно. А так 20-е поражение от Серены вошло в число самых разгромных в карьере Шараповой, которая вдобавок впервые вылетела на самом старте US Open. Теперь в пассиве россиянки есть поражения в первом круге всех четырёх турниров «Большого шлема». Впрочем, не стоит забывать, что за свою карьеру она успела и победить на всех этих соревнованиях.
Шарапова опять вылетает из топ-100
Для Марии это поражение означает помимо прочего, что она покинет первую сотню. В лайв-рейтинге экс первая ракетка мира занимает 132-ю строчку, потеряв 45 позиций. Напомним, что год назад россиянка была в 4-м раунде Открытого чемпионата США. Если до конца сезона Шарапова не улучшит свой рейтинг, то не сможет попасть напрямую на Australian Open — придётся рассчитывать на «уайлд-кард» либо выступать в квалификации. После истечения срока дисквалификации из-за мельдония «Ролан Гаррос» уже отказывал Марии в специальном приглашении. Посмотрим, как поведут себя организаторы в Мельбурне, если такая необходимость возникнет.
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А Серена после победы была сама любезность. «Для меня важно проводить тяжёлые матчи на старте соревнований. Случается, что я медленно вкатываюсь в турнир, а такие поединки помогают быстрее поймать нужный ритм. Мне удавалось быть там, где нужно, и бить туда, куда нужно, особенно на брейк-пойнтах, не давая ей вернуться в матч. Она такой игрок, который может быстро набрать высокие обороты и будет биться до самого конца, как бы ни складывался поединок». На вопрос о состоянии спины Уильямс ответила, что всё в порядке. Впрочем, оно и так было видно.