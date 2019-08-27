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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова: Если ты не можешь подавать, все довольно непросто

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче с Сереной Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6).

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«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это серьёзно. Это замечательно.

Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, всё довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня.

После долгого матча с Контавейт в Торонто у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму. По-моему, в том матче я выполнила примерно 200 подач — очень много по сравнению с тренировкой перед игрой.

Сейчас мне нужно мудро подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона.

В целом я верю в свои возможности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов — особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо", — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

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