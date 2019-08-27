Шарапова: Если ты не можешь подавать, все довольно непросто
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче с Сереной Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6).
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче с Сереной Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6).
«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это серьёзно. Это замечательно.
Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, всё довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня.
После долгого матча с Контавейт в Торонто у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму.
Сейчас мне нужно мудро подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона.
В целом я верю в свои возможности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов — особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо", — приводит слова Шараповой