Федерер стартовал с победы на US Open
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Федерер, посеянный под третьим номером, в первом круге одолел индийца Сумита Нагала, занимающего 190-е место в рейтинге ATP, со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут.
Во втором раунде 38-летний Федерер сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Другие результаты мужского одиночного турнира US Open:
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Люка Пуй (Франция, 25-й номер посева) — 3:6, 6:4, 4:6, 4:6,
Гуидо Пелья (Аргентина, 19) — Пабло
Станислас Вавринка (Швейцария, 23) — Янник Синнер (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3,
Тейлор Фриц (США, 26) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 4:6, 3:6, 4:6.