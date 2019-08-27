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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер квалифицировался на Итоговый турнир ATP в рекордный 17-й раз

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в рекордный 17-й раз после выхода во второй раунд Открытого чемпионата США, сообщается на сайте ATP.

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Источник: Reuters

Федерер в понедельник в первом раунде US Open победил индийца Сумита Нагала со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

«Я с нетерпением жду возвращения в Лондон, чтобы сыграть на “Арене O2”. Это всегда одна из главных целей, чтобы квалифицироваться на итоговое событие года. Я люблю соревноваться там среди лучших игроков», — сказал Федерер.

Ранее серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль обеспечили себе участие на Итоговом турнире, который пройдет 10—17 ноября в Лондоне.

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