Федерер квалифицировался на Итоговый турнир ATP в рекордный 17-й раз
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации
Федерер в понедельник в первом раунде US Open победил индийца Сумита Нагала со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.
«Я с нетерпением жду возвращения в Лондон, чтобы сыграть на “Арене O2”. Это всегда одна из главных целей, чтобы квалифицироваться на итоговое событие года. Я люблю соревноваться там среди лучших игроков», — сказал Федерер.
Ранее серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль обеспечили себе участие на Итоговом турнире, который пройдет