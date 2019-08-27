Просто, Мария. Что остается Шараповой после разгрома от Серены

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Те из болельщиков Марии Шараповой, кто ради этого суперматча пожертвовал своим сном в ночь на вторник оказался жестоко разочарован. Катастрофический результат, безвольная игра, банальные оправдания. Со счетом 1:6, 1:6 за 58 минут в первом круге мэйджора проигрывают девочки-дебютантки, но никак не суперзвезды, пусть и сходе карьеры. Да, на другой стороне корта была Серена Уильямс, но если серия из 18 поражений — это не повод мобилизоваться и дать бой, то тогда вообще непонятно, что сегодня способно вернуть Марии интерес к теннису.

Тайная операция

— Всего четыре месяца назад у меня была операция на плече, а теперь я сыграла вечерний матч на US Open перед огромной аудиторией. Это здорово, — заметила после матча Шарапова. — Хорошо проходить через трудные игры, особенно для меня. Иногда я медленно вхожу в игру, но это мне помогает. Можно проделать огромную работу на тренировках, но, если ты не можешь подавать, то тебе не победить. Примерно неделю после матча с Контавейт в Торонто у меня снова возникли проблемы с плечом. В том матче я выполнила примерно 200 подач — это очень много для тренировки. Я старалась привести плечо в норму, но не успела. Тем не менее, я хочу сыграть побольше матчей до конца сезона, но при этом расписание нужно составлять с умом. Я все еще верю в себя. После такого поражения на старте US Open многие могут списать меня со счетов. Но пока ты сама в себя веришь, все будет хорошо.

Надежда на лучшее — это действительно последнее, что сейчас остается Марии. И самые преданные фанаты наверняка не покинут ее даже в такой ситуации. Однако теннисные перспективы одного из самых ярких игроков женского тура последних 15 лет после вылета из первой сотни выглядят очень мрачно. Я писал о Шараповой с самого начала ее карьеры в 2004 году, и с тех пор несколько раз казалось, что Марии уже не подняться, но она всякий раз снова возвращалась на топ-уровень. Но сегодняшний кризис кажется самым фатальным — в первую очередь из-за того, что непонятна мотивация 32-летней россиянки. Шарапову подводит даже ее знаменитый чемпионский характер.

На Уимблдоне идет дождь, на Australian Open — жара, а Мария проигрывает Серене. Последнее — это теперь тоже одна из теннисных констант, которая, видимо, навсегда останется в истории спорта. Уильямс-младшая после рождения дочери тоже не в лучшей форме. Она значительно старше Марии, но, как выясняется, значительно крепче телом и сильнее духом. После поражений Серена тоже достаточно беспомощно оправдывается, но постоянные ссылки Шараповой на травмы уже начинают порядком раздражать. В конце концов, никто не заставлял Марию выходить на корт в Нью-Йорке вскоре после очередной операции на плече.

Хорошая мина при плохой игре

Скорее всего, расчет штаба Шараповой был на то, чтобы отыграть один-два круга, выполнить спонсорские обязательства, и спокойно отправиться долечивать травму и готовиться к выставочным матчам. Но в первом же круге Марии, окончательно растерявшей рейтинг, волей жребия попалась Серена, и проиграть по-тихому не получилось. В итоге россиянка вынуждена делать хорошую мину при очень плохой игре и рассказывать о том, что она еще не сказала последнего слова в теннисе. Опыт выхода наверх из второй сотни после операции на плече у нее действительно имеется. Но в прошлый раз ее возвращение было очень нужно всему женскому теннису, сейчас же Мария столь явно и мучительно доигрывает, что для ее взлета потребуется нечто невероятное.

Попав во вторую сотню рейтинга, Шарапова либо обречена играть маленькие турниры, либо рассчитывать на wild card организаторов. Надо полагать, что с последним у нее проблем не будет, особенно в Азии. Однако если серия из пяти поражений в последних шести матчей начет разрастаться, магия имени Марии может смениться жалостью к угасающей звезде. Готова ли россиянка дарить публике именно такие эмоции? Общеизвестно, что женщинам намного сложнее смириться с потерей звездного статуса — именно поэтому резкое падение рейтинга в WTA-туре гораздо чаще приводит к завершению карьеры, чем у мужчин. Личная жизнь, развлечения, здоровье — Мария давно уже угодила в эту ловушку, и выбраться из нее удается единицам.

Оставаться в орбите тенниса, выполняя свои спонсорские обязательства, можно и не истязая себя мучительными стартами и позорными поражениями. Например, Анна Курникова участвовала в выставочных матчах и коммерческих турнирах и через десять лет после того, как закончила с профессиональным спортом. Возможно, сейчас Шараповой имеет смысл пойти именно по такому пути. Наверняка она будет востребована и как комментатор, и как участница турниров легенд. Это точно лучше, чем наблюдать за битвой Марии со своим организмом. После завершения мельдониевой дисквалификации ее карьера за очень редким исключением — это сплошное мучение.