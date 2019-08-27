Просто, Мария. Что остается Шараповой после разгрома от Серены
Шарапова снова жалуется на последствия травмы и снова верит в ренессанс.
Шарапова снова жалуется на последствия травмы и снова верит в ренессанс.
Те из болельщиков Марии Шараповой, кто ради этого суперматча пожертвовал своим сном в ночь на вторник оказался жестоко разочарован. Катастрофический результат, безвольная игра, банальные оправдания. Со счетом 1:6, 1:6 за 58 минут в первом круге мэйджора проигрывают
— Всего четыре месяца назад у меня была операция на плече, а теперь я сыграла вечерний матч на US Open перед огромной аудиторией. Это здорово, — заметила после матча Шарапова. — Хорошо проходить через трудные игры, особенно для меня. Иногда я медленно вхожу в игру, но это мне помогает. Можно проделать огромную работу на тренировках, но, если ты не можешь подавать, то тебе не победить. Примерно неделю после матча с Контавейт в Торонто у меня снова возникли проблемы с плечом. В том матче я выполнила примерно 200 подач — это очень много для тренировки. Я старалась привести плечо в норму, но не успела. Тем не менее, я хочу сыграть побольше матчей до конца сезона, но при этом расписание нужно составлять с умом. Я все еще верю в себя. После такого поражения на старте US Open многие могут списать меня со счетов. Но пока ты сама в себя веришь, все будет хорошо.
Надежда на лучшее — это действительно последнее, что сейчас остается Марии. И самые преданные фанаты наверняка не покинут ее даже в такой ситуации. Однако теннисные перспективы одного из самых ярких игроков женского тура последних 15 лет после вылета из первой сотни выглядят очень мрачно. Я писал о Шараповой с самого начала ее карьеры в 2004 году, и с тех пор несколько раз казалось, что Марии уже не подняться, но она всякий раз снова возвращалась на
На Уимблдоне идет дождь, на Australian Open — жара, а Мария проигрывает Серене. Последнее — это теперь тоже одна из теннисных констант, которая, видимо, навсегда останется в истории спорта.
Скорее всего, расчет штаба Шараповой был на то, чтобы отыграть
Попав во вторую сотню рейтинга, Шарапова либо обречена играть маленькие турниры, либо рассчитывать на wild card организаторов. Надо полагать, что с последним у нее проблем не будет, особенно в Азии. Однако если серия из пяти поражений в последних шести матчей начет разрастаться, магия имени Марии может смениться жалостью к угасающей звезде. Готова ли россиянка дарить публике именно такие эмоции? Общеизвестно, что женщинам намного сложнее смириться с потерей звездного статуса — именно поэтому резкое падение рейтинга в
Оставаться в орбите тенниса, выполняя свои спонсорские обязательства, можно и не истязая себя мучительными стартами и позорными поражениями. Например, Анна Курникова участвовала в выставочных матчах и коммерческих турнирах и через десять лет после того, как закончила с профессиональным спортом. Возможно, сейчас Шараповой имеет смысл пойти именно по такому пути. Наверняка она будет востребована и как комментатор, и как участница турниров легенд. Это точно лучше, чем наблюдать за битвой Марии со своим организмом. После завершения мельдониевой дисквалификации ее карьера за очень редким исключением — это сплошное мучение.
Всем очевидно, что максимум, на что сейчас может рассчитывать Мария, даже если вдруг у нее перестанет болеть плечо, бедро, локоть и все остальное — это отдельные удачные матчи и победы на небольших турнирах. Для обладательницы карьерного «Большого шлема» это очень мало. Шансов выступить на Олимпиаде в Токио у Шараповой почти нет, дойти до поздних стадий турниров «Большого шлема» — тоже. Между тем перед россиянкой лежит огромный мир и тысячи дел, которые она на протяжении 15 лет отодвигала на потом. Увы, но в такой ситуации и я тоже вынужден причислить себя к тем, что списал Марию со счетов. Хотя никакой досады по этому поводу не испытываю. Она подарила нашему теннису столько всего, что вольна дальше делать со своей жизнью все, что ей заблагорассудится.