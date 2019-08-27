Азаренко и Винус Уильямс покинули Совет игроков WTA

«На самом деле они великолепно справлялись с работой. Мы закончим год вместе. В Совете есть несколько очень умных девушек, которые способны чётко выражать свою точку зрения. У нас большой выбор на место лидера. Есть много отличных идей. С нетерпением жду новых членов.