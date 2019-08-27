Казахстанец Бублик выиграл сет со счетом 6:0 и стартовал с победы на US Open
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил колумбийца Сантьяго Хиральдо в первом круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил колумбийца Сантьяго Хиральдо в первом круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
При этом Бублик проиграл первый сет, а второй выиграл всухую — 6:0. По итогам пяти партий зафиксирован счет — 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4. Соперники провели на корте три часа и 18 минут.
В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 75-е место, а 31-летний Хиральдо идет на 232-й строчке. Соперники впервые встретились друг с другом.
Во втором круге US Open Бублик встретится с победителем матча между четвертым сеяным Домиником Тимом из Австрии и итальянцем Томасом Фаббиано, который занимает 87-е место в рейтинге ATP.