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27 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик выиграл сет со счетом 6:0 и стартовал с победы на US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил колумбийца Сантьяго Хиральдо в первом круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

При этом Бублик проиграл первый сет, а второй выиграл всухую — 6:0. По итогам пяти партий зафиксирован счет — 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4. Соперники провели на корте три часа и 18 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 75-е место, а 31-летний Хиральдо идет на 232-й строчке. Соперники впервые встретились друг с другом.

Во втором круге US Open Бублик встретится с победителем матча между четвертым сеяным Домиником Тимом из Австрии и итальянцем Томасом Фаббиано, который занимает 87-е место в рейтинге ATP.

Казахстанец Бублик выиграл сет со счетом 6:0 и стартовал с победы на US Open
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