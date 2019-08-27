Рублев обыграл Циципаса в первом круге US Open

Источник: AP 2019

21-летний россиянин оказался сильнее восьмого сеяного Циципаса со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Соперники встретились во второй раз в истории, Рублев одержал первую победу. Во втором круге россиянин встретится с победителем встречи между американцем Бьорном Фратанджело и французом Жилем Симоном, которая завершится позднее во вторник.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В августе Рублев одержал победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США), где уступил будущему победителю турнира — россиянину Даниилу Медведеву. На данный момент Рублев занимает 43-е место в рейтинге ATP, высшим достижением спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

21-летний Циципас выиграл два титула на турнирах ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2019).