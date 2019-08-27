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27 августа, источник: ТАСС

Рублев обыграл Циципаса в первом круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев переиграл восьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии «хард».

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Источник: AP 2019

21-летний россиянин оказался сильнее восьмого сеяного Циципаса со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Соперники встретились во второй раз в истории, Рублев одержал первую победу. Во втором круге россиянин встретится с победителем встречи между американцем Бьорном Фратанджело и французом Жилем Симоном, которая завершится позднее во вторник.

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В августе Рублев одержал победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США), где уступил будущему победителю турнира — россиянину Даниилу Медведеву. На данный момент Рублев занимает 43-е место в рейтинге ATP, высшим достижением спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

21-летний Циципас выиграл два титула на турнирах ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.

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