Юлия Путинцева стартовала с победы на US Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг мирового турнира US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг мирового турнира US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде она встречалась с американкой Мэдисон Бренгл. Матч продлился два сета. Путинцева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Ее соперница по второму кругу станет известна позже.
Добавим, что ранее выбыла из турнира другая казахстанка — Зарина Дияс. Она уступила второй ракетке мира Эшли Барти из Австралии.