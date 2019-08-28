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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева стартовала с победы на US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг мирового турнира US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В первом раунде она встречалась с американкой Мэдисон Бренгл. Матч продлился два сета. Путинцева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Ее соперница по второму кругу станет известна позже.

Добавим, что ранее выбыла из турнира другая казахстанка — Зарина Дияс. Она уступила второй ракетке мира Эшли Барти из Австралии.

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