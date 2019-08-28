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10:08 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Потапова уступила 15-летней Гауфф в первом круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила 15-летней американке Кори Гауфф в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

18-летняя россиянка проиграла со счетом 6:3, 2:6, 4:6. Соперницы ранее не встречались на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Гауфф сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

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Потапова занимает 72-е место в мировом рейтинге. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход во второй раунд Открытых чемпионатов Австралии, Франции и Уимблдона в 2019 году.

На прошедшем этим летом Уимблдоне Гауфф дошла до четвертого круга, где уступила будущей победительнице румынке Симоне Халеп. Она стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира серии Большого шлема (15 лет и 114 дней). В рейтинге WTA Гауфф занимает 140-е место.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

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