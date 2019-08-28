Теннисистка Потапова уступила 15-летней Гауфф в первом круге US Open

Источник: РИА "Новости"

18-летняя россиянка проиграла со счетом 6:3, 2:6, 4:6. Соперницы ранее не встречались на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Гауфф сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

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Потапова занимает 72-е место в мировом рейтинге. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход во второй раунд Открытых чемпионатов Австралии, Франции и Уимблдона в 2019 году.

На прошедшем этим летом Уимблдоне Гауфф дошла до четвертого круга, где уступила будущей победительнице румынке Симоне Халеп. Она стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира серии Большого шлема (15 лет и 114 дней). В рейтинге WTA Гауфф занимает 140-е место.