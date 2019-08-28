Теннисист Хачанов уступил в матче первого круга US Open

Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. Соперники впервые встретились друг с другом.
Во втором раунде Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, который в своем матче победил француза
Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.