Теннисист Хачанов уступил в матче первого круга US Open

Источник: Reuters

Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. Соперники впервые встретились друг с другом.

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Во втором раунде Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, который в своем матче победил француза Жо-Вильфрида Тсонга со счетом 1:6, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.

Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула на турнирах ATP. Высшим достижением Хачанова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).