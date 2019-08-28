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10:11 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Хачанов уступил в матче первого круга US Open

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6. Соперники впервые встретились друг с другом.

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Во втором раунде Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, который в своем матче победил француза Жо-Вильфрида Тсонга со счетом 1:6, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.

Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула на турнирах ATP. Высшим достижением Хачанова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.

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