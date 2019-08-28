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10:35 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова уступила Ан в стартовом матче на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Кристи Ан в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

34-летняя россиянка уступила со счетом 5:7, 2:6. Соперницы встретились друг с другом второй раз. Теперь в активе у каждой из них по одной победе. Во втором круге Ан встретится с россиянкой Анной Калинской.

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Кузнецова занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции (2009).

27-летняя Ан располагается на 141-й строчке рейтинга WTA. Ранее они ни разу не выходила во второй раунд на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

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