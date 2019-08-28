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10:57 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Калинская пробилась во второй круг US Open, обыграв Стивенс

ТАСС, 28 августа. Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Слоан Стивенс во встрече первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней россиянки. Соперницы впервые встречались между собой.

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Стивенс имела 11-й номер посева на турнире, российская спортсменка пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Калинская встретится с американкой Кристи Ан, выбившей ранее Светлану Кузнецову.

Россиянка занимает 127-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее наивысшем достижением спортсменки являлось участие в первом круге Открытого чемпионата США (2019), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2018).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

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