Теннисистка Калинская пробилась во второй круг US Open, обыграв Стивенс

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней россиянки. Соперницы впервые встречались между собой.

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Стивенс имела 11-й номер посева на турнире, российская спортсменка пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Калинская встретится с американкой Кристи Ан, выбившей ранее Светлану Кузнецову.

Россиянка занимает 127-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее наивысшем достижением спортсменки являлось участие в первом круге Открытого чемпионата США (2019), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2018).