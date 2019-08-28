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11:05 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннису

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) одержала победу над экс-первой ракеткой планеты Викторией Азаренко (41) в первом круге открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко — 6:3.

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В начале второй партии она также доминировала и вела 2:0, но затем Арина Соболенко перехватила инициативу и выиграла с тем же счетом 6:3.

И в третьем, решающем сете она оказалась сильнее, победив 6:4. Напряженный поединок продолжался 2 часа 15 минут. В матче 1/32 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Юлией Путинцевой (39).

Первой из белорусских теннисисток во второй раунд пробилась Александра Саснович (46), одолев американку Дженнифер Брэди (67) — 6:1, 4:6, 6:0. Во втором раунде соперницей белоруски будет теннисистка из Туниса Унс Джабир (62).

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