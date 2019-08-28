Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннису

Источник: Reuters

В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко — 6:3.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В начале второй партии она также доминировала и вела 2:0, но затем Арина Соболенко перехватила инициативу и выиграла с тем же счетом 6:3.

И в третьем, решающем сете она оказалась сильнее, победив 6:4. Напряженный поединок продолжался 2 часа 15 минут. В матче 1/32 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Юлией Путинцевой (39).