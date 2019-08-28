US Open зажигает и гасит звезды. Хачанов и Кузнецова проиграли, Калинская идет дальше

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Удачно стартовал на турнире и третий на сегодня по силе российский теннисист Андрей Рублев, который выбил из розыгрыша восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

Хачанов во второй раз в карьере проиграл в стартовом раунде турнира Большого шлема, впервые подобное с ним случилось два года назад, также на US Open. На этот раз дальше по сетке его не пустил Вашек Поспишил (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6). Канадец сейчас находится в третьей сотне мирового рейтинга, однако это не отражает его истиной силы — так далеко от топовых теннисистов он оказался по причине травм, которые преследовали его в последнее время. Еще три года назад он был в тридцатке сильнейших в мире, на его счету четвертьфинал Уимблдона.

Свою истинную силу Поспишил показал в матче с Хачановым, которому в этом сезоне не хватает стабильности. Девятая ракетка мира, недавний четвертьфиналист Открытого чемпионата Франции в итоге покидает турнир.

Как Сафин

«От Хачанова я ожидал большего, он мощный сам по себе, имеет хорошие физические данные и должен был проходить первые круги, но вот как-то неожиданно он нарвался и был не готов психологически», — сказал заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

«Надо прибавлять Карену, у него большой потенциал, но надо, чтобы он более рационально пользовался своими данными, тогда ему по плечу большие победы. В каком-то смысле он напоминает Марата Сафина: тоже большой, могучий, ударный, хорошо понимает игру, но Карену еще нужно набирать варианты, чтобы игра была более гибкой, разнообразной», — добавил он.

Ан против Анны

Не сумела оправдать статус фаворита матча и Кузнецова. Россиянка, которая перед стартом североамериканских турниров долгое время не могла получить визу США, удачно начала подготовку к Большому шлему: перед выступлением на US Open она дошла до финала престижного турнира в Цинциннати, причем на пути к решающему матчу обыграла представительницу Австралии Эшли Барти — вторую ракетку мира и первую сеяную турнира.

В 2004 году Кузнецова стала победительницей US Open, на этот раз турнир для нее завершился уже после первого матча. 34-летняя россиянка уступила американке Кристи Ан (5:7, 2:6), которая ранее ни разу не выходила во второй раунд на турнирах серии Большого шлема.

Там она встретится с еще одной россиянкой — Анной Калинской, которая неожиданно превзошла 11-ю сеяную турнира Стивенс. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней теннисистки, которая пробился в основную сетку через квалификацию.

«Я очень довольна своей победой, рада, что я играла на этом корте, и мне действительно понравилась атмосфера, которая была там, — сказала Калинская. — Пыталась сохранять концентрацию и не слишком много думать о сопернице, уделять внимание только своей игре. Вот для чего я тренируюсь: играть против серьезных игроков на больших кортах, и я думаю ради этого тренируется каждый теннисист».

Характер Рублева

Продолжает радовать своих поклонников Рублев, который в августе одержал победу над знаменитым швейцарцем Роджером Федерером и дошел до четвертьфинала турнира в Цинциннати, где уступил будущему победителю турнира — соотечественнику Даниилу Медведеву. На данный момент Рублев занимает 43-е место в мировом рейтинге, однако к соревнованиям он подошел в хорошей форме и имеет неплохие шансы выйти во вторую неделю турнира. Встреча между Рублевым и Циципасом завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5 в пользу россиянина. Во втором круге Рублев встретится с французом Жилем Симоном.

«Рублев хорошо сыграл, очень достойно выиграл у Циципаса в трудной борьбе, — сказал Янчук. — Третий сет был решающий, по сути, Циципас понял, что натолкнулся на очень достойного соперника, и, в конце концов, не выдержал. Там вроде говорили о какой-то травме, но не в этом суть. Молодец Рублев, он сделал все что можно, не отдавал ни одного мяча просто так, проявил характер, упорство и умение играть».

Одержал победу во второй день US Open Михаил Южный — на этот раз в качестве тренера. Его ученик Денис Шаповалов в первом круге турнира выиграл канадское дерби у 19-летнего Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:1, 6:4. С 20-летним спортсменом Южный, объявивший о завершении карьеры теннисиста в сентябре прошлого года, начал работать в середине августа.