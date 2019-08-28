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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дегтярев: Шараповой не раз удавалось возвращаться на высокие позиции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв считает, что у российской теннисистки Марии Шараповой еще будут возможности вернуться в лидирующую группу теннисисток в WTA-туре.

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Источник: AP 2019

Шарапова в понедельник в первом круге Открытого чемпионата США уступила американке Серене Уильямс (8-я сеяная) со счетом 1:6, 1:6. По окончании US Open россиянка покинет топ-100 рейтинга WTA.

«Для болельщиков матч с участием Марии Шараповой и Серены Уильямс был интригующим, много писали о напряженности и возможности, наконец, одержать победу после поражений последних лет. Но спорт есть спорт. Серена одержала уверенную победу, несмотря на недавнее возвращение из декрета», — сказал Дегтярев РИА Новости.

«Опыт выхода из топ-рейтинга теннисисток у Марии уже был. Не раз на протяжении карьеры Шараповой удавалось возвращаться на высокие позиции. Теннисистка с мировым именем, победительница пяти турниров Большого шлема, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым “карьерным шлемом”, Мария Шарапова всегда будет востребована», — отметил Дегтярев.

Также собеседник агентства отметил, что его радуют результаты Андрея Рублева и Даниила Медведева на US Open. «Что касается мужчин, то они демонстрируют высокий уровень игры, превосходящий их рейтинг. Конкуренция на их позициях очень высокая. Желаем им дальнейших побед», — отметил Дегтярев.

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