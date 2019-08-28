Дегтярев: Шараповой не раз удавалось возвращаться на высокие позиции

Источник: AP 2019

Шарапова в понедельник в первом круге Открытого чемпионата США уступила американке Серене Уильямс (8-я сеяная) со счетом 1:6, 1:6. По окончании US Open россиянка покинет топ-100 рейтинга WTA.

«Для болельщиков матч с участием Марии Шараповой и Серены Уильямс был интригующим, много писали о напряженности и возможности, наконец, одержать победу после поражений последних лет. Но спорт есть спорт. Серена одержала уверенную победу, несмотря на недавнее возвращение из декрета», — сказал Дегтярев РИА Новости.

«Опыт выхода из топ-рейтинга теннисисток у Марии уже был. Не раз на протяжении карьеры Шараповой удавалось возвращаться на высокие позиции. Теннисистка с мировым именем, победительница пяти турниров Большого шлема, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым “карьерным шлемом”, Мария Шарапова всегда будет востребована», — отметил Дегтярев.