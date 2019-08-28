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28 августа, источник: Спорт РИА Новости

Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

В матче второго раунда Федерер (3-й номер посева) обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В третьем круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Федерер сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция, 25) — Дэниел Эванс (Великобритания).

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