Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В матче второго раунда Федерер (3-й номер посева) обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
В третьем круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Федерер сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция, 25) — Дэниел Эванс (Великобритания).