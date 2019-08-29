Сенсация от Калинской, печаль от Хачанова

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Противостояние Андрей Рублев vs. Стефанос Циципас было одним из самых захватывающих в первом круге US Open-2019. Поединок двух молодых и страшно перспективных парней. Через год-два они вполне могут встретиться на «Шлеме» где-нибудь в четвертьфинале, а то и выше. А в ночь на среду они выдали матч, который запомнят надолго.

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Несмотря на приличную разницу в рейтинге (8-й против 43-го), шансы Андрея были неплохими. Его уровень игры сейчас превосходит его рейтинг. В свой хороший день он способен обыграть кого угодно, что продемонстрировал две недели назад в Цинциннати. Там он победил Роджера Федерера, что дало ему прибавку к уверенности. Учитывая не лучшую форму Циципаса, Андрей был более, чем способен бросить ему вызов. И все это вылилось в четыре часа захватывающей борьбы.

При счете 2:2 в четвертой партии Циципас поймал судорогу и почти перестал бегать, но продолжал на одной ноге выполнять сумасшедшие удары и какое-то время еще держался на равных. В концовке Рублев занервничал и не подал на матч с первого раза, но при 6:5 сделал уже все, как надо. В четверг он сыграет с опытным Жилем Симоном.

Главная победа Калинской

Если победу Рублева над восьмым «сеяным» с осторожностью, но можно было ожидать, то победа Анны Калинской над Слоун Стивенс — это что-то действительно невероятное. Игроков первой десятки, чемпионок «Шлема», да еще и на ее домашнем мэйджоре 20-летняя россиянка еще не обыгрывала. И на таких кортах, как Арена Артура Эша, она еще не играла. Это вообще был ее лишь пятый матч в основных сетках «Шлемов» и самая первая победа.

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Этим летом Калинская вообще играет по-крупному. После Уимблдона она провела сбор во Флориде и сразу после впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA в Вашингтоне, где обидно уступила будущей чемпионке Джессике Пегуле. На US Open ей пришлось начинать с квалификации, и она вырвала путевку в основу на решающем тай-брейке у американки Эйши Мухаммед.

Стивенс же, поверженная Калинской в рамках вечерней сессии на главном корте US Open, теперь может сколько угодно рассказывать, что ей не хватало сил, энергии и желания бороться. Заслуг Анны это ничуть не умаляет. Россиянка сыграла в меру агрессивно, но надежно — 18 активно выигранных очков при 15 невынужденных ошибках говорят сами за себя. У соперницы последних было 33.

С учетом квалификации Калинская переиграла на US Open-2019 уже трех американок подряд. А впереди ждет встреча с четвертой — Кристи Ан, неожиданно и досадно для российских болельщиков выбившей из борьбы финалистку турнира в Цинциннати Светлану Кузнецову.

Хачанов поспешил с Поспишилом

Карен Хачанов в течение десяти месяцев был первой ракеткой России, но вернуть это звание он сможет очень нескоро. Дело не только в сумасшедшем рывке, который сделал Даниил Медведев, но и в том, что сам Карен стабильностью в этом сезоне не отличается. Матч первого круга US Open-2019 испортит ему настроение на какое-то время.

Изначально Хачанов считался фаворитом встречи с Вашеком Поспишилом. Коэффициенты на его победу были настолько низкие, будто это матч ребят из разных лиг. По рейтингу так оно и есть: 9-е место против 216-го, но настоящий уровень канадца мест так на 160 выше. Тем не менее, Карену нужно было сыграть процентов на 80 от максимума, чтобы победить.

И поначалу все шло по плану, качественный первый сет, уверенная победа в нем, затем доминирование во втором. При счете 6:4, 3:3 у Карена было несколько шансов на брейк. Реализуй он их, и игра вполне могла закончиться в трех сетах, но все пошло по другому сценарию. Вторую партию россиянин обидным образом отдал, чем оживил соперника. Начиная с третьего сета Вашек начал реально верить в успех и заиграл соответствующим образом. Карен от этого немного растерялся. Возможно, он не ожидал, что Поспишил сможет так заиграть. Стабильность в игре второй ракетки России пропала полностью. Третий сет, как и второй, остался за канадцем со счетом 7:5. В четвертом Карен нашел в себе силы прибавить, но на пятый энергии и концентрации уже не осталось.