Сенсация от Калинской, печаль от Хачанова
На US Open Андрей Рублев сыграл суперматч со Стефаносом Циципасом, Анна Калинская выбила из борьбы чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс, а Карен Хачанов завершил борьбу на турнире, уступив Вашеку Поспишилу.
На US Open Андрей Рублев сыграл суперматч со Стефаносом Циципасом, Анна Калинская выбила из борьбы чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс, а Карен Хачанов завершил борьбу на турнире, уступив Вашеку Поспишилу.
Противостояние Андрей Рублев vs. Стефанос Циципас было одним из самых захватывающих в первом круге US Open-2019. Поединок двух молодых и страшно перспективных парней. Через
Несмотря на приличную разницу в рейтинге (8-й против 43-го), шансы Андрея были неплохими. Его уровень игры сейчас превосходит его рейтинг. В свой хороший день он способен обыграть кого угодно, что продемонстрировал две недели назад в Цинциннати. Там он победил Роджера Федерера, что дало ему прибавку к уверенности. Учитывая не лучшую форму Циципаса, Андрей был более, чем способен бросить ему вызов. И все это вылилось в четыре часа захватывающей борьбы.
При счете 2:2 в четвертой партии Циципас поймал судорогу и почти перестал бегать, но продолжал на одной ноге выполнять сумасшедшие удары и
Если победу Рублева над восьмым «сеяным» с осторожностью, но можно было ожидать, то победа Анны Калинской над Слоун Стивенс — это
Этим летом Калинская вообще играет
Стивенс же, поверженная Калинской в рамках вечерней сессии на главном корте US Open, теперь может сколько угодно рассказывать, что ей не хватало сил, энергии и желания бороться. Заслуг Анны это ничуть не умаляет. Россиянка сыграла в меру агрессивно, но надежно — 18 активно выигранных очков при 15 невынужденных ошибках говорят сами за себя. У соперницы последних было 33.
С учетом квалификации Калинская переиграла на US Open-2019 уже трех американок подряд. А впереди ждет встреча с четвертой — Кристи Ан, неожиданно и досадно для российских болельщиков выбившей из борьбы финалистку турнира в Цинциннати Светлану Кузнецову.
Карен Хачанов в течение десяти месяцев был первой ракеткой России, но вернуть это звание он сможет очень нескоро. Дело не только в сумасшедшем рывке, который сделал Даниил Медведев, но и в том, что сам Карен стабильностью в этом сезоне не отличается. Матч первого круга US Open-2019 испортит ему настроение на
Изначально Хачанов считался фаворитом встречи с Вашеком Поспишилом. Коэффициенты на его победу были настолько низкие, будто это матч ребят из разных лиг. По рейтингу так оно и есть: 9-е место против 216-го, но настоящий уровень канадца мест так на 160 выше. Тем не менее, Карену нужно было сыграть процентов на 80 от максимума, чтобы победить.
И поначалу все шло по плану, качественный первый сет, уверенная победа в нем, затем доминирование во втором. При счете 6:4, 3:3 у Карена было несколько шансов на брейк. Реализуй он их, и игра вполне могла закончиться в трех сетах, но все пошло по другому сценарию. Вторую партию россиянин обидным образом отдал, чем оживил соперника. Начиная с третьего сета Вашек начал реально верить в успех и заиграл соответствующим образом. Карен от этого немного растерялся. Возможно, он не ожидал, что Поспишил сможет так заиграть. Стабильность в игре второй ракетки России пропала полностью. Третий сет, как и второй, остался за канадцем со счетом 7:5. В четвертом Карен нашел в себе силы прибавить, но на пятый энергии и концентрации уже не осталось.
Теперь Хачанову предстоит вернуться домой, в Москву, возможно, отдохнуть