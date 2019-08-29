Джокович пробился в третий раунд Открытого чемпионата США
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Первая ракетка мира Джокович во втором круге победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
Для серба эта победа стала 71-й в матчах US Open, он сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом. Лидером является американец Джимми Коннорс — 98 побед.
Следующим соперником 32-летнего Джоковича будет победитель матча Душан Лайович (Сербия, 27-й сеяный) — Денис Кудла (США).
Также в третий круг вышел болгарин Григор Димитров. Его соперник по матчу второго раунда хорват Борна Чорич (12) не вышел на корт