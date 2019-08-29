Серена Уильямс вышла в третий круг US Open
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Уильямс (8-я сеяная) во втором раунде за 1 час 54 минуты победила соотечественницу Кэти Макнэлли со счетом 5:7, 6:3, 6:1.
Следующей соперницей Уильямс будет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань, 29).
Вторая ракетка турнира австралийка Эшли Барти во втором раунде переиграла американку Лорен Дэвис — 6:2, 7:6 (7:2). В третьем круге Барти сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 30) — Пэн Шуай (Китай).