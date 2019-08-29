Русскому теннисисту Медведеву предсказали звездное будущее. Шведская легенда Виландер восхищается им

23-летний Медведев, победивший на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати, стал первым русским в топ-5 сильнейших теннисистов мира за последние 9 лет.

«Если честно, не думаю, что Даниилу Медведеву удастся вклиниться в большое трио (Джокович, Надаль, Федерер), пока они играют. Но я думаю, что он станет игроком топ-3 в какой-то момент, потому что он играет в теннис, который отличает его от всех других теннисистов. Он иначе бьет по мячу, он круто подает, и у него прекрасное отношение к делу в последнее время.

Пока что мы увидели только начало его карьеры. И, вообще-то, нам бы стоило говорить о нем больше, чем мы это делаем, потому что он единственный, кто раз за разом выдает солидные результаты. У него было три финала подряд до приезда в Нью-Йорк. Он хорош в пяти сетах, лучший матч Даниил выдал в Австралии против Новака Джоковича. Есть многие вещи, которые другие игроки не поняли в Медведеве, потому что его стиль не такой сексуальный.