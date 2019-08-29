Русскому теннисисту Медведеву предсказали звездное будущее. Шведская легенда Виландер восхищается им
Эксперт каналов Eurosport, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказал мнение о перспективах Даниила Медведева.
Эксперт каналов Eurosport, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказал мнение о перспективах Даниила Медведева.
23-летний Медведев, победивший на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати, стал первым русским в топ-5 сильнейших теннисистов мира за последние 9 лет.
«Если честно, не думаю, что Даниилу Медведеву удастся вклиниться в большое трио (Джокович, Надаль, Федерер), пока они играют. Но я думаю, что он станет игроком топ-3 в
Пока что мы увидели только начало его карьеры. И,
Медведев прекрасно подготовился к US Open. Ему нравится играть на этом покрытии. То, как он двигается, то, как он играет, делает его игроком, который верит, что может побеждать лучших теннисистов. Победа над Новаком Джоковичем об этом также говорит. Я не знаю, думают ли другие молодые игроки, что способны обыгрывать звезд. Но я считаю, что Даниил думает об этом и знает это, — сказал Виландер.