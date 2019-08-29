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14:44 (мск), источник: Sport24

Русскому теннисисту Медведеву предсказали звездное будущее. Шведская легенда Виландер восхищается им

Эксперт каналов Eurosport, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказал мнение о перспективах Даниила Медведева.

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23-летний Медведев, победивший на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати, стал первым русским в топ-5 сильнейших теннисистов мира за последние 9 лет.

«Если честно, не думаю, что Даниилу Медведеву удастся вклиниться в большое трио (Джокович, Надаль, Федерер), пока они играют. Но я думаю, что он станет игроком топ-3 в какой-то момент, потому что он играет в теннис, который отличает его от всех других теннисистов. Он иначе бьет по мячу, он круто подает, и у него прекрасное отношение к делу в последнее время.

Пока что мы увидели только начало его карьеры. И, вообще-то, нам бы стоило говорить о нем больше, чем мы это делаем, потому что он единственный, кто раз за разом выдает солидные результаты. У него было три финала подряд до приезда в Нью-Йорк. Он хорош в пяти сетах, лучший матч Даниил выдал в Австралии против Новака Джоковича. Есть многие вещи, которые другие игроки не поняли в Медведеве, потому что его стиль не такой сексуальный.

Медведев прекрасно подготовился к US Open. Ему нравится играть на этом покрытии. То, как он двигается, то, как он играет, делает его игроком, который верит, что может побеждать лучших теннисистов. Победа над Новаком Джоковичем об этом также говорит. Я не знаю, думают ли другие молодые игроки, что способны обыгрывать звезд. Но я считаю, что Даниил думает об этом и знает это, — сказал Виландер.

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