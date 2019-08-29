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20:43 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла Унс Джабир во 2-м круге US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в третий раунд открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска встречалась с теннисисткой из Туниса Унс Джабир (62) и выиграла первую партию со счетом 6:3.

Однако затем соперница перехватила инициативу и взяла два сета подряд — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 50 минут.

В первом раунде US Open Александра Саснович переиграла американку Дженнифер Брэди (67) — 6:1, 4:6, 6:0.

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